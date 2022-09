Grossi animali marini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi animali marini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CETACEI

Significato/Curiosita : Grossi animali marini

(elefanti, rinoceronti e ippopotami) e altri grossi erbivori come giraffe, tapiri, camelidi e grandi bovini, grossi carnivori quali grandi felini, orsi, iene...

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con grossi; animali; marini; Guidano grossi veicoli; Simili alle castagne ma più grossi ; grossi pezzi d artiglieria; Ha culmi grossi e nodosi; Vegetariani come certi animali ; Ce nè anche uno per la protezione degli animali ; Gli animali da soma dei beduini; animali che ricordano un celebre balletto di Ciajkovskij; Galleggianti marini ; Invertebrati marini con lunghi tentacoli; La Sabina che imitava Valeria marini ; Animali marini ... o materiali usati per pulire; Cerca nelle Definizioni