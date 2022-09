Funesti, catastrofici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funesti, catastrofici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Funesti, catastrofici

1693 rappresenta, assieme ai terremoti del 1169 e del 1908, l'evento catastrofico di maggiori dimensioni che abbia colpito la sicilia orientale in tempi...

Gli apocalittici o "movimento della nuova apocalisse" (in inglese new apocalyptics), fu un movimento letterario inglese sorto alla fine degli anni trenta...