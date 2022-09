Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARRUBA

Significato/Curiosita : Frutto dolce e di color bruno usato nell alimentazione del bestiame

Periodo di crisi, sta tornando a fiorire. nata come fiera del bestiame, tratta oggi tutti i tipi di prodotti. fiera pessima a manduria (marzo) è una fiera...

carruba – frutto del carrubo, albero della famiglia fabaceae carruba – località italiana, frazione dei comuni di giarre e riposto. carruba – quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con frutto; dolce; color; bruno; usato; nell; alimentazione; bestiame; frutto tropicale dal grande ciuffo; Il frutto del pino; frutto simile al lampone; Un frutto di palma; dolce napoletano inzuppato nel liquore; Un dolce che viene servito a fette; Il tipico dolce di Siena; Vino dolce a fine pasto; Pietra preziosa di color e viola; Un color e... prezioso; Il color e del tavolo da biliardo; Un color e e un fiore; Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno -grigiastro; La città natale di Giordano bruno ; bruno sindacalista e politico 1881-1944; Un bruno chef stellato; Arbusto sempreverde molto usato per le siepi; Sistema di TV a colori che era usato in Francia; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; Carburante usato dai motori diesel; nell a storia c è quello Medio; Serve per appendere gli abiti nell armadio; Insieme a pinne ed occhiali, per Edoardo Vianell o; Stampati, scolpiti nell a memoria; Un medico in scienze dell alimentazione ; Esperti di alimentazione ; Gas per la cucina e l alimentazione dei veicoli; Cresce mediante un alimentazione forzata; Le dispense per il bestiame ; Gli argentini vi tengono il bestiame da marchiare; Si occupa di bestiame ; Alimenti per bestiame ; Cerca nelle Definizioni