Fiume che nasce in Irpinia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che nasce in Irpinia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OFANTO

Significato/Curiosita : Fiume che nasce in irpinia

D'oliva, vedi irpinia - colline dell'ufita. coordinate: 41°00'34n 15°04'50e / 41.009444°n 15.080556°e41.009444; 15.080556 l'irpinia è un distretto...

ofanto (parte irpina del fiume), medio ofanto (parte lucana e prima parte pugliese) e basso ofanto (seconda parte pugliese del fiume). l'alto ofanto attraversa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Il fiume di Capua; Il fiume di Benares; Grande fiume russo; Il fiume sacro di Cleopatra; nasce nell Altaj; nasce dal monte Fumaiolo; nasce dai Carpazi; Condizione di chi nasce senza un orecchio; La provincia con l'irpinia ; Fiume che nasce in irpinia e bagna anche Melfi; Colpì L'irpinia nel 1980; La provincia dell'irpinia ;