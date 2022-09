Equa, imparziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equa, imparziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Equa, imparziale

Repubblica italiana. essa prevede e disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole...

giusta di bazzano – santa italiana giusta e rufina – martiri cristiane giusta – variante del nome giusto giusta – cognome italiano michelangelo giusta...