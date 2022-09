Distinguono i judoka con la cintura nera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distinguono i judoka con la cintura nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DAN

Significato/Curiosita : Distinguono i judoka con la cintura nera

Praticanti di tale disciplina sono denominati judoisti o più comunemente judoka ( judoka). il judo è in seguito divenuto ufficialmente disciplina olimpica...

dan – breve fiume della normandia (francia) dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di tel dan, in israele dan – arrondissement del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

dan – breve fiume della normandia (francia) dan – città biblica, identificata con il sito archeologico di tel dan, in israele dan – arrondissement del... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con distinguono; judoka; cintura; nera; distinguono il passista; distinguono i vari oggetti; In linguistica sono parti delle parole che si distinguono dai morfemi; Contraddistinguono i polsini eleganti; La judoka Giuffirida; La stuoia su cui si batte il judoka gia; Connotano il grado del judoka ; Tappetino per judoka ; Una cintura con la borsa; Giacca sportiva in tela con tasche e cintura ; La cintura che stringe il chimono; La sua cintura è rimasta in cielo; Un minera le di ferro; Genera ... all inizio; Minera le nero e brillante; L abisso tra genera zioni;