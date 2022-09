Definire i punti essenziali di un problema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Definire i punti essenziali di un problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPOSTARE

Significato/Curiosita : Definire i punti essenziali di un problema

Il termine problem solving (in italiano letteralmente "risoluzione di un problema") è il processo per raggiungere un obiettivo superando gli ostacoli...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

