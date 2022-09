Contigui.. come angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contigui.. come angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADIACENTI

Di un solo piano fuori terra raccorda la facciata nord dell'edificio al contiguo edificio lungo via piemonte. tale avancorpo, anch'esso sovrastato da un'ampia...

Il motivo adiacente al protospacer (protospacer adjacent motif, in sigla pam) è una sequenza di 2-6 paia di basi immediatamente successiva alla sequenza...

Altre definizioni con contigui; come; angoli; Prossimi, contigui ; Scalino, dislivello tra due pavimenti contigui ; come le scarpe non uguali; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; Luminoso... come il Sole; Gli addobbi come ghirlande, palle e luci; Misura gli angoli ; L angoli no... in cui star in disparte e al sicuro; Un angoli no tranquillo; Proteggono gli angoli dei palazzi dalle automobili; Cerca nelle Definizioni