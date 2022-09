Consta di due ampolline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consta di due ampolline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Consta di due ampolline

All'affresco, videro sgorgare all'improvviso il fiotto di sangue, che raccolsero in ampolline. la furia turca devastò la città, ma non toccò affatto il...

Di oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano dei sette comuni, in prossimità dell'abitato di oliero (frazione...