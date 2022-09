Il confine che circonda la bocca dei buchi neri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il confine che circonda la bocca dei buchi neri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Significato/Curiosita : Il confine che circonda la bocca dei buchi neri

Un orizzonte degli eventi è un concetto collegato ai buchi neri, una previsione teorica della relatività generale. è definito come la superficie limite... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

