Chi lo tocca... vorrebbe risalire presto - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FONDO

Significato/Curiosita : Chi lo tocca... vorrebbe risalire presto

Sci di fondo – specialità degli sci fondo – in finanza, provvista finalizzata di denaro fondo fiduciario – fondo che raccoglie donazioni fondo comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con tocca; vorrebbe; risalire; presto; La lunga coda di un abito che tocca terra; Quasi tocca ndo; Con esso si può tocca re il cielo; tocca il cielo con un dito; Passano presto quando non si vorrebbe ; Si dice di settore che non rende e si vorrebbe tagliare; Induce a entrare in pasticceria anche se non si vorrebbe ; vorrebbe quanto posseduto da un altro; Sono soliti risalire i fiumi; Passano presto quando non si vorrebbe; Chiudono.... presto ; Più è svelta, più presto si arriva; Saluto che gli stranieri imparano presto ; Cerca nelle Definizioni