Cantava Non, je ne regrette rien - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantava Non, je ne regrette rien. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PIAF

Significato/Curiosita : Cantava non, je ne regrette rien

Piaf molto più tagliente e vicina alle dinamiche sociali. non a caso, non, je ne regrette rien divenne l'inno della legione straniera. il contratto si protrasse...

Édith piaf, pseudonimo di édith giovanna gassion (parigi, 19 dicembre 1915 – grasse, 10 ottobre 1963), è stata una cantautrice francese. è stata una grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con cantava; regrette; rien; cantava No Woman, No Cry; Caro amico ti __, cantava Lucio Dalla; La cantava Louis Armstrong: What a __ world ing; L Irene che cantava La tua ragazza sempre; Un ninnolo... orien tale; Proiezioni... orien tali fatte sulle pareti; Nell Africa orien tale vivono in branchi immensi; __ nam. Paese orien tale; Cerca nelle Definizioni