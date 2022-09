Cade in pieno autunno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cade in pieno autunno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OTTOBRE

Significato/Curiosita : Cade in pieno autunno

Passaggio all'autunno, quando il portatore di fiaccole detto cautopates, in maniera antitetica all'equinozio di primavera, salutava con mestizia il pieno rigoglio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ottobre (disambigua). ottobre è il decimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

