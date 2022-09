Brucia senza fumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brucia senza fumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANTRACITE

Significato/Curiosita : Brucia senza fumo

Uno dei lati della sigaretta viene acceso e brucia lentamente senza fiamma permettendo di inalare il suo fumo dall'altro lato dove può essere posto un filtro...

L'antracite consumata negli stati uniti contiene in media 25 milioni di btu/ton (29 mj/kg). a partire dal 1980 gli scarti e i detriti di antracite vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

