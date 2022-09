Bertha, la scrittrice premio Nobel per la pace nel 1905 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bertha, la scrittrice premio Nobel per la pace nel 1905. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VON SUTTNER

Significato/Curiosita : Bertha, la scrittrice premio nobel per la pace nel 1905

è stata una scrittrice austriaca, insignita nel 1905 del premio nobel per la pace. fu anche la seconda donna a vincere un premio nobel, poiché il primo...

Bertha felicitas sophie, baronessa von suttner (nata contessa bertha kinsky von wchinitz und tettau; praga, 9 giugno 1843 – vienna, 21 giugno 1914), è... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

