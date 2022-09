Ballo di strada... a New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ballo di strada... a New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : STREET DANCE

Significato/Curiosita : Ballo di strada... a new york

/'t(r)lstn/) è un ballo di derivazione jazzistica diffusosi intorno agli anni venti del xx secolo, prima in america e poi in europa. di andamento veloce...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi street dance (disambigua). per street dance (danza di strada o danza urbana) si intende un insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 28 settembre 2022

Altre definizioni con ballo; strada; york; Agenda... di ballo ; Un ballo in voga nel secondo dopoguerra; ballo Belle époque; Il ballo del l Argentina; Tratto autostrada le lombardo inaugurato a luglio 20.. in breve; Il rifornitore sull autostrada lo è sempre; Un auto per il fuoristrada ; Tracciano la strada che altri seguiranno; La Borsa di New york ; Si guida a New york ; La città che è la capitale dello Stato di New york ; Le due che ci ricordano la guerra fra i Lancaster e gli york ; Cerca nelle Definizioni