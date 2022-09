La vamp di un fumetto nero di Magnus & Bunker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vamp di un fumetto nero di Magnus & Bunker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SATANIK

Significato/Curiosita : La vamp di un fumetto nero di magnus

satanik è un personaggio dei fumetti creato negli anni sessanta da max bunker e dal disegnatore magnus, già creatori del personaggio di kriminal, e...

Altre definizioni con vamp; fumetto; nero; magnus; bunker; vamp ate di calore in viso; Il nome del vamp iro protagonista di Twilight; I denti molto pronunciati del vamp iro; Come la pelle dei vamp iri; La più nota dinastia del fumetto italiano popolare; Un breve fumetto perlopiù orizzontale; Il fumetto della DC Comics con Boston Brand; T Challa è nera in un fumetto della Marvel; La provincia marchigiana col monte Conero ; Il diavolo rossonero ; Pasta cerosa ottenuta attraverso i residui della raffinazione dell oro nero ; Ha un genero o una nuora; Il Ford di Max bunker ; È bunker per i maxiprocessi; bunker , fortificazione; La bestia in un libro di Edward bunker ; Cerca nelle Definizioni