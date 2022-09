Uno specialista di pulizia e cura della persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno specialista di pulizia e cura della persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IGIENISTA

Significato/Curiosita : Uno specialista di pulizia e cura della persona

Indeterminato persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di un'articolata...

L'igiene, dal greco e (sottinteso t: «tecnica», «arte»), femminile di e: «salubre, salutare, curativo, che giova alla salute», derivato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

