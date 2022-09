Una quotazione ufficiale periodica in borsa ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una quotazione ufficiale periodica in borsa ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FIXING

Significato/Curiosita : Una quotazione ufficiale periodica in borsa ing

Per fixing (traduzione dall'inglese fissare) si intende l'atto di fissare la quotazione ufficiale dell'oro sul mercato di londra. il termine si è poi diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

