Una borsa molto piccola fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una borsa molto piccola fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POCHETTE

Significato/Curiosita : Una borsa molto piccola fra

borsa italiana è una società che gestisce il mercato finanziario italiano, comunemente noto come borsa di milano; fondata nel 1808, è la nona borsa valori...

pochette, fazzoletto da taschino per la giacca pochette, termine francese usato per denominare, nell'abbigliamento femminile, un particolare tipo di borsa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con borsa; molto; piccola; Una quotazione ufficiale periodica in borsa ing; Chi esborsa qualcosa; Operazioni in borsa ; La borsa di New York; Arbusto sempreverde molto usato per le siepi; La salsa molto piccante della cucina giapponese; Quella d oro è molto preziosa; molto aspro... come un nemico; Mezzo di piccola cilindrata su due ruote; Una piccola bilia; Una piccola antilope; piccola valle; Cerca nelle Definizioni