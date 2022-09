Un terreno occupato da piante come l Arundo donax - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terreno occupato da piante come l Arundo donax. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANNETO

Significato/Curiosita : Un terreno occupato da piante come l arundo donax

Promontorio, ove cresce quasi esclusivamente la canna domestica (arundo donax), affiancato da piante come il rovo comune. lungo il torrente mela crescono il salice...

Comuni canneto pavese – comune della provincia di pavia canneto sull'oglio – comune della provincia di mantova frazioni canneto – frazione di caronia (me)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con terreno; occupato; piante; come; arundo; donax; Piano che rispetto al terreno forma un angolo; Differenzia le squadre sul terreno ; Divideva gli utili con il proprietario del terreno ; Piccola elevazione di terreno ; Il tarlo del preoccupato ; Lo è un seggio non occupato ; Spazio occupato da un corpo; Conquistato, occupato ; Vi si vendono piante medicinali; Un genere di piante ; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; piante grasse e senza foglie; Luminoso... come il Sole; Gli addobbi come ghirlande, palle e luci; Stretti come possono esserlo dei pantaloni; Dare inizio... come ad un incendio; Cerca nelle Definizioni