Un tempo per inviarlo si potevano usare i piccioni - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : MESSAGGIO

Significato/Curiosita : Un tempo per inviarlo si potevano usare i piccioni

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messaggio (disambigua). per messaggio si intende il testo di una comunicazione diretta da un mittente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con tempo; inviarlo; potevano; usare; piccioni; Anagramma di poster che è un tempo musicale veloce; I greci di un tempo ; Il segnatempo con l uccellino; La imbianca il tempo ; Lo sono i tentativi che si potevano anche evitare; Per i Romani erano i periodi nei quali non si potevano tenere comizi; potevano provocare i duelli; Farmaco che si può usare in caso di bradicardia; usare la vista; Si può usare per deglassare; usare , utilizzare; Può servire per... due piccioni ; Basta per due piccioni ; Film del 2009 di Giuseppe piccioni ; Può servire per due piccioni ; Cerca nelle Definizioni