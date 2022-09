Il telefono senza fili ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il telefono senza fili ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORDLESS

Significato/Curiosita : Il telefono senza fili ing

Il termine cordless (dall'inglese "senza cavi") è usato comunemente per identificare le tecnologie di trasmissione che fanno uso di telefoni senza fili... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con telefono; senza; fili; Segnala l arrivo di un messaggio sul telefono ; telefono senza filo; Si porta all orecchio parlando al telefono fisso; Squilla nel telefono ; Monumento romano dedicato all assenza di conflitti; Paesini... senza asini; Uomo senza credenza; senza spendere un euro; Provincia fili ppina con capoluogo Catbalogan; La muovono i fili ; fili ppo il Bello vi fu sconfitto dai Fiamminghi; L infelice moglie di fili ppo d Asburgo;