Stretti come possono esserlo dei pantaloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stretti come possono esserlo dei pantaloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ADERENTI

Significato/Curiosita : Stretti come possono esserlo dei pantaloni

fucsia e nero, talvolta con teschi o stelle; nastri luminosi; e pantaloni stretti (preferibilmente neri o scuri). inoltre a volte i rappresentanti di...

Irene aderenti (zurigo, 21 febbraio 1955) è una politica italiana. irene aderenti è nata a zurigo da genitori bresciani emigrati in svizzera. rientrò... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Gli addobbi come ghirlande, palle e luci; Dare inizio... come ad un incendio; Un cavallo... come il narvalo; Molto aspro... come un nemico; Non possono esserlo i capelli molto corti; possono sfuggire agli attori; Rimbalzi che possono favorire i calciatori nella mischia; Non possono masticare; Non possono esserlo i capelli molto corti; Può esserlo la discussione; Può esserlo un piano; Può esserlo un pacco o un candidato; Pantacalze o pantaloni aderenti ing; Si fanno col ferro da stiro sui pantaloni eleganti; Capo di abbigliamento costituito da pantaloni con pettorina e bretelle; pantaloni molto corti ed aderenti ing;