Fa spalancare la bocca a tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa spalancare la bocca a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DENTISTA

Significato/Curiosita : Fa spalancare la bocca a tutti

Chiedesse a certi nani di preparare una catena magica. la catena magica, chiamata gleipnir (forse legata al verbo gleipa: "spalancare la bocca"; quindi...

Oggetto della professione del dentista è anche l'eventuale riabilitazione protesica delle arcate dentarie. coadiuvano il dentista gli igienisti dentali, gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con spalancare; bocca; tutti; spalancare gli occhi... per la gran meraviglia; spalancare gli occhi o sparare in successione; Aprono e chiudono la bocca ; L emettere saliva fuori controllo dalla bocca ; Tomba di Giovanni bocca ccio In giro per il mondo; Il pastore di cui bocca ccio scrisse il Ninfale; Vengono tutti al pettine, secondo un popolare proverbio; Concernente tutti gli Stati musulmani; Costituita da elementi tutti diversi fra loro; Quello di Pulcinella è noto a tutti ; Cerca nelle Definizioni