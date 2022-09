La slitta trainata dai cani ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La slitta trainata dai cani ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SLEDDOG

Significato/Curiosita : La slitta trainata dai cani ing

Il seppala siberian sleddog è una razza canina, ufficialmente creata dal veterinario canadese j. j. bragg alla fine degli anni ottanta ma non ancora riconosciuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con slitta; trainata; cani; slitta di origine eschimese; Possono farlo i cani alla slitta ; Un robusto cane da slitta ; slitta to paurosamente; Carrozza trainata da persone; Carrozza trainata da cavalli; Una roulotte trainata da un camion; Nato nel... più lungo degli Stati sudamericani ; Uno Stato balcani co; Uno è il cani no; In meccani ca è l albero a gomiti; Cerca nelle Definizioni