Serve a contenere l acqua di un bacino idrico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve a contenere l acqua di un bacino idrico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIUSA

Significato/Curiosita : Serve a contenere l acqua di un bacino idrico

Normale del fiume. un altro tipo di bacino è detto bacino di decantazione e serve a contenere un liquido (solitamente risultato di un processo industriale)...

chiusa – sbarramento di fiumi o canali per la regolazione del flusso d'acqua chiusa – restringimento vallivo naturale, spesso fortificato con valore difensivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con serve; contenere; acqua; bacino; idrico; serve per appendere gli abiti nell armadio; La serve tta più famosa della Commedia dell Arte; serve a deresponsabilizzare qualcuno; .serve al cittadino per accedere ai servizi online; contenere per ridurre gli estremi; Si usa per contenere penne e matite; Piccolo astuccio per contenere aghi e spilli; contenere le richieste; Lo stato gassoso dell acqua ; Lo stato gassoso dell acqua ; Scialacqua tore... di consigli; Corso d acqua ; Un bacino tra Bolivia e Perù; Un bacino naturale senza emissari; I lati del bacino ; Il più esteso bacino tra quelli che circondano Mantova; Così è comunemente detto l'acido cloridrico ; Se usa il cannello ossidrico si protegge gli occhi; Un salto idrico ; Scarico idrico ; Cerca nelle Definizioni