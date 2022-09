Segno che ricorda dei vasi sanguigni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segno che ricorda dei vasi sanguigni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VENATURA

Significato/Curiosita : Segno che ricorda dei vasi sanguigni

Chirurgo e biologo francese che ha contribuito in modo fondamentale ai progressi nelle tecniche di sutura dei vasi sanguigni e alle ricerche sui trapianti...

Il taglio di carne suina ricavato dalla guancia del maiale, percorso da venature magre di muscolo con una componente di grasso pregiato, di composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

