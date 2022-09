Se scorretta, può causare dolori muscolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se scorretta, può causare dolori muscolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POSTURA

Significato/Curiosita : Se scorretta, puo causare dolori muscolari

Dell'intestino, che può causare uno strangolamento dell'intestino che porta alla perforazione attraverso l'ischemia senza causare ostruzione intestinale...

La postura è la posizione del corpo umano nello spazio e la relativa relazione tra i suoi segmenti corporei. la postura può essere: in stazione eretta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con scorretta; causare; dolori; muscolari; Porta a un prezzo scorretta mente ribassato ing; scorretta per l arbitro; Sbagliata, scorretta ; Non equa, scorretta ; Possono causare l affondamento di una nave; Insetti che possono causare la leishmaniosi; In grado di causare irritazione cutanea; causare ... l ilarità; Provoca forti dolori al torace; Acuti dolori al torace; dolori che accompagnano il parto; Quello del diavolo è un antidolori fico omeopatico; Causa contrazioni muscolari involontarie; Un composto dei tessuti muscolari ; Improvvisi dolori muscolari ; Rotture... muscolari ; Cerca nelle Definizioni