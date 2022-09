La scienza che cura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MEDICINA

Significato/Curiosita : La scienza che cura

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi medicina (disambigua). la medicina è la scienza che studia le malattie del corpo umano al fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con scienza; cura; Si sviluppa con la scienza ; Un romanzo di fantascienza di William Gibson; La scienza esatta per eccellenza; Un minimo di coscienza ; La dottrina del similia similibus cura ntur; La si segue per cura rsi; Crema cura tiva; Unipol_, Compagnia di assicura zioni; Cerca nelle Definizioni