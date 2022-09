Quella di mano si dà per presentarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di mano si dà per presentarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRETTA

Significato/Curiosita : Quella di mano si da per presentarsi

Continovo dipingere. se ne sarebbe poi stato dui, tre e quattro dì, che non v'averebbe messo mano, e tuttavia dimorava talhora una o due ore al giorno e solamente...

stretta – tempo più veloce (accelerando) che conclude un pezzo musicale stretta – stress idrico che colpisce le coltivazioni cerealicole stretta del credito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con quella; mano; presentarsi; Tristano non amava quella dalle bianche mani; Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio; quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda; quella d oro è molto preziosa; Se è di mano è un saluto; Schiava nell harem di un sultano ottomano ; Monumento romano dedicato all assenza di conflitti; Il Barbarossa imperatore del Sacro Romano Impero; Un ordine di presentarsi davanti al giudice; Quello labiale tende a ripresentarsi ; Possono presentarsi in gravidanza; Quella di mano serve a presentarsi ; Cerca nelle Definizioni