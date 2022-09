Un quarto dell anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quarto dell anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STAGIONE

Significato/Curiosita : Un quarto dell anno

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anno (disambigua). un anno indica un periodo di tempo pari approssimativamente a quello impiegato...

Diversi modi di definire una stagione: quella più tradizionale è la suddivisione astronomica, per la quale una stagione è l'intervallo di tempo che intercorre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con quarto; dell; anno; Il quarto pianeta; Un quarto d ora prima di morire era ancora in vita; Valeva un quarto di ettaro; Il quarto re mitologico dell antica Atene; Parte dell a fisica che studia la luce; Nome scientifico dell a mimosa: __ dealbata; Spesso si scrive prima dell a password ing; Lo stato gassoso dell acqua; Sopranno me di Paolo Caliari, pittore del 500; Sopranno me del Barcellona calcio spa; Lo si deve fare con le candeline al compleanno ; Gruppi di canno ni; Cerca nelle Definizioni