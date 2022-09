Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATENA

Significato/Curiosita : Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio

Chiama il cognato per legare la ragazza. jenny viene legata e chiusa in un sacco per poi essere buttata nel bagagliaio dell'auto di darla. darla va a...

catena – frazione di san miniato in provincia di pisa catena – in esogeologia, termine usato per designare una serie di crateri o di depressioni allineate... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con legare; qualcosa; quella; montaggio; legare ... ferreamente; Una presa per collegare periferiche a un computer; Nodo per legare a un palo; Assegnare un proprio compito ad altri, delegare ; Chi esborsa qualcosa ; Così è qualcosa che affascina e attira; Membro di qualcosa ; Lo si grida sollevando qualcosa ; Tristano non amava quella dalle bianche mani; quella di ferro era il fronte della Guerra Fredda; quella d oro è molto preziosa; quella degli Schiavoni è a Venezia; Inventò la catena di montaggio ; Una linea aerea della catena di montaggio ; Il montaggio di pezzi prefabbricati; L umanoide alle catene di montaggio ; Cerca nelle Definizioni