Passa il 6 gennaio - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BEFANA

Passa il 6 gennaio

La befana, corruzione lessicale di epifania (dal greco pfa, epifáneia) attraverso bifanìa e befanìa, è una figura folcloristica legata alle festività... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con passa; gennaio; Rievocazione nostalgica del passa to; passa per Roma; Si passa va in divisa; Suffisso femminile da participio passa to; L Italia vi aderì fin dal 1 gennaio 1958; Una classica esibizione musicale del 1 gennaio ; L uccello... degli ultimi giorni di gennaio ; Entrò in vigore il 1 gennaio 1958; Cerca nelle Definizioni