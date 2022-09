Parte della fisica che studia la luce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della fisica che studia la luce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTICA

Significato/Curiosita : Parte della fisica che studia la luce

Pensare che quello di planck non fosse un mero artificio matematico, ma l'interpretazione di una nuova struttura fisica; cioè che la natura della luce potesse...

Delle fibre ottiche richiede concetti di optoelettronica e ottica quantistica. usando un paragone di ottica classica, nelle fibre ottiche avviene un fenomeno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

