Noto avvocato dei romanzi di Gianrico Carofiglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto avvocato dei romanzi di Gianrico Carofiglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUERRIERI

Significato/Curiosita : Noto avvocato dei romanzi di gianrico carofiglio

Ad occhi chiusi è un romanzo giallo scritto da gianrico carofiglio e pubblicato da sellerio nel 2003. il romanzo, seconda opera narrativa pubblicata dall'autore...

Adriano guerrieri (1916-1998) – generale italiano agostino guerrieri (1630 circa–1684 circa) – compositore e violinista italiano anselmo guerrieri gonzaga...

