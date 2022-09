Di norma è l assemblea più anziana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di norma è l assemblea più anziana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SENATO

Significato/Curiosita : Di norma e l assemblea piu anziana

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi senato (disambigua). senato è il nome che, nel parlamento della maggior parte degli ordinamenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con norma; assemblea; anziana; norma di Martin Ritt; Non rientranti in classificazioni norma li; Irregolare, non conforme alla norma ; Città norma nna del fallito sbarco alleato del 1942; La cronaca dell assemblea ; Apre l assemblea ; Informano l assemblea ; Così è un assemblea al gran completo; Parente anziana ; Meno anziana all apparenza; La baby-sitter più anziana ; La babysitter più anziana ; Cerca nelle Definizioni