Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non è un gesto d affetto, è un lago artificiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BACINO

Significato/Curiosita : Se non e un gesto d affetto, e un lago artificiale

Cui ha conservato l'idea di uno spazio concavo: bacino – recipiente di forma rotonda e concava bacino – in anatomia, la regione del corpo che forma la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

