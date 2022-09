Il nome del Kohl storico politico tedesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome del Kohl storico politico tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HELMUT

Significato/Curiosita : Il nome del kohl storico politico tedesco

Cristiano-democratica di germania (in tedesco: christlich demokratische union deutschlands, abbreviato in cdu) è un partito politico tedesco di orientamento democratico-cristiano...

helmut berger (disambigua). helmut berger, pseudonimo di helmut steinberger (bad ischl, 29 maggio 1944), è un attore ed ex modello austriaco. helmut berger... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

