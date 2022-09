Monumento romano dedicato all assenza di conflitti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monumento romano dedicato all assenza di conflitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARAPACIS

Significato/Curiosita : Monumento romano dedicato all assenza di conflitti

Dell'impero romano d'occidente viene fissata formalmente dagli storici il 476 d.c., anno in cui odoacre depose l'ultimo imperatore romano d'occidente...

Com, su romanoimpero.com. ^ museo dell'ara pacis - il ritrovamento, su arapacis.it. ^ sito di un teatro, in seguito trasformato in un cinema. inizialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

monumento egizio con corpo di leone e testa umana; Un celebre monumento romano con acqua: __ di Trevi; Il famoso monumento di Berlino sormontato da una quadriga; monumento romano celebrativo della Pax Augusta; Il Barbarossa imperatore del Sacro romano Impero; Il diritto romano ; Nativa di un noto rione romano ; Dopo sacro e romano ; Di un vestito dedicato all attività fisica; È dedicato ai vari commenti sull incontro; Aggettivo dell altare dedicato ad una divinità; Programma Tv dedicato al mare e alle coste; Prova l assenza dal luogo del reato; assenza di tabù; L assenza di rovesci è la sua peculiarità; Condizione di assenza di microrganismi; Lo sono i conflitti ... fratricidi; conflitti a fuoco fra Stati; I conflitti per il controllo del santuario d Apollo; Sospensioni dei conflitti ;