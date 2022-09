Il Mitt che sfidò Obama alle presidenziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mitt che sfidò Obama alle presidenziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROMNEY

Significato/Curiosita : Il mitt che sfido obama alle presidenziali

Candidato repubblicano alle elezioni presidenziali americane del 2012, dove venne alla fine sconfitto dal presidente uscente barack obama. è stato inoltre governatore...

Willard mitt romney (detroit, 12 marzo 1947) è un politico e dirigente d'azienda statunitense, senatore per lo utah dal 2019. è stato il candidato repubblicano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

