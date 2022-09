L isola da cui viene un diabolico... marsupiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola da cui viene un diabolico... marsupiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASMANIA

Significato/Curiosita : L isola da cui viene un diabolico... marsupiale

Tasmania, o diavolo orsino (sarcophilus harrisii boitard, 1841), è un mammifero marsupiale appartenente alla famiglia dei dasiuridi. è minacciato per via...

La tasmania è uno stato insulare dell'australia. la sua capitale è hobart ed è costituita dall'isola di tasmania propriamente detta e altre isole minori... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con isola; viene; diabolico; marsupiale; L isola da cui viene un diabolico... marsupiale; isola tristemente nota per un disastro aereo; Penisola a nordest del mare Adriatico; L isola di Afrodite; L isola da cui viene un diabolico... marsupiale; viene insaccata anche a forma di ferro di cavallo; Un dolce che viene servito a fette; Segue in versi l ispirazione che le viene ; L isola da cui viene un diabolico ... marsupiale; Non è diabolico , al contrario di perseverare; Il diabolico dottore in un film di Fritz Lang; Spirito diabolico ; L isola da cui viene un diabolico... marsupiale ; Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto; Un marsupiale simile al canguro ma più piccolo; Un grazioso marsupiale ; Cerca nelle Definizioni