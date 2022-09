L insalata con olio e sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insalata con olio e sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONDITA

Significato/Curiosita : L insalata con olio e sale

Comune, per insalata si intende spesso la variante più semplice di questa ricetta, la cosiddetta insalata verde, preparata solamente con ortaggi crudi...

Urbe condita libri cxlii (cioè i 142 libri dalla fondazione della città, dove "la città", per antonomasia, è roma), o semplicemente ab urbe condita, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con insalata; olio; sale; La salsa nella ricetta dell insalata russa; Un insalata preparata con diverse verdure; Un insalata con mozzarella, pomodori e basilico; L olio più adatto per condire l insalata ; Il suo olio , di origine marocchina, è molto apprezzato; Un brontolio sommesso; Monopolio ; Il petrolio in due parole; È un fiasco colossale , ma non un insuccesso; Pupazzetto che in certi esperimenti di laboratorio sale e scende nell acqua; Cittadina del sale nto; La Casale gno della Tv; Cerca nelle Definizioni