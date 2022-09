Infezione che spesso colpisce le unghie dei piedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Infezione che spesso colpisce le unghie dei piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MICOSI

Significato/Curiosita : Infezione che spesso colpisce le unghie dei piedi

Ad andamento cronico-recidivante ed eziologia sconosciuta che colpisce cute, mucose e unghie, si configura nella categoria delle malattie autoimmuni. il...

mýkes, ovvero «fungo». le micosi sono classificate secondo il livello dei tessuti organici inizialmente colpiti: micosi superficiali - limitate allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con infezione; spesso; colpisce; unghie; piedi; Un centro d infezione ; infezione conosciuta come orecchioni; Tale è un video diffuso... come un infezione ; Iniezione per evitare una grave infezione ; spesso si scrive prima della password ing; Chiacchiere spesso messe al... bando; Lievita spesso sotto un telo; spesso volteggia sui carrillon; colpisce chi... manca; colpisce l orecchio; Nella scherma colpisce anche di taglio; Si colpisce con la stecca; Le... protesi che allungano le unghie ; Un trattamento per unghie e chi lo pratica fra; Colora le unghie ; unghie adunche di rapace; Messo... sotto i piedi ; Caloroso applauso che il pubblico fa stando in piedi ; Un passaggio con i piedi a bagno; Se ha i piedi d argilla, non è solido come sembra; Cerca nelle Definizioni