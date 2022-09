Gli addobbi come ghirlande, palle e luci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli addobbi come ghirlande, palle e luci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATALIZI

Significato/Curiosita : Gli addobbi come ghirlande, palle e luci

Un albero di natale con addobbi e luci natalizie, l'applicazione di ghirlande, di foglie sempreverdi, di particolari agrifogli e del vischio, fanno parte...

Dell'avvento, musica e canti natalizi, assistere a una rappresentazione della natività, uno scambio di cartoline natalizie, servizi religiosi, un pasto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

