Formazione rocciosa che può dare rifugio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formazione rocciosa che può dare rifugio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAVERNA

Significato/Curiosita : Formazione rocciosa che puo dare rifugio

rifugi che hanno ottenuto il "marchio qualità" dell'ente parco sono il rifugio guido muzio, il rifugio massimo mila, il rifugio le fonti, il rifugio mario...

Parete della caverna); infine, egli giunge a vedere la verità per quella che è realmente (il sole ed il mondo all'esterno della caverna). l'istinto dell'uomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con formazione; rocciosa; dare; rifugio; Causa la formazione di piaghe negli allettati; Trasformazione da stato gassoso a liquido; Che ha ricevuto una formazione disciplinare; Rimaneggiamento nella formazione del governo; Costa rocciosa a strapiombo sul mare; Hanno la cresta rocciosa ; Quella rocciosa si può scalare; Costa rocciosa caratterizzata da pareti scoscese; dare inizio... come ad un incendio; In Italia non può guidare , fumare né bere alcolici; Lodare moltissimo; Inondare , diffondersi; Un rifugio in alta montagna; Il rifugio dei banditi; II rifugio in cui ci si salva... in certi giochi infantili; Il rifugio in cui ci si salva in alcuni giochi infantili; Cerca nelle Definizioni