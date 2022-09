Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRETESTO

Significato/Curiosita : Un falso motivo per fare cio che si vuole davvero

Attribuita e falsificata (de falso credita et ementita constantini donatione) è un discorso di lorenzo valla scritto nel 1440 per confutare l'autenticità della...

Confronti di huerta e lo scarico delle armi doveva essere impedito. ma questo pretesto era poco credibile e fu presto pubblico che il governo statunitense aveva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

Altre definizioni con falso; motivo; fare; vuole; davvero; I falso frutto come il fico; Se è falso , si è più contenti; falso come... un arancia; Quand è falso non c è pericolo; La tensione dell emotivo ; Lo è chi percepisce in modo più emotivo ; Effetto, motivo ... poco comune; motivo di discussione; Il libro delle cose da fare ; Lo si deve fare con le candeline al compleanno; Macchinette utilizzate per fare imballi di cartone; Aiuta a fare linee dritte; Lo sbrigativo non ne vuole fare tante; Le figlie alle quali si vuole più bene; Canta Luca Carboni: ci vuole un fisico __; Cosi parla chi non vuole disturbare; Colpito da qualcosa di davvero ammirevole; davvero , sul serio; Detto di rifugio davvero a prova... di bomba; davvero , appunto; Cerca nelle Definizioni