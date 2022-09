Ne erano fatte le pericolose casette delle fiabe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne erano fatte le pericolose casette delle fiabe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARZAPANE

Significato/Curiosita : Ne erano fatte le pericolose casette delle fiabe

Cultura popolare. peter ascolta di nascosto, attraverso la finestra aperta, le fiabe che la signora mary darling racconta ai figli per farli addormentare; una...

Contiene il lemma di dizionario «marzapane» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul marzapane (en) marzapane, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

