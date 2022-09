Edificio per detenuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio per detenuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARCERE

Significato/Curiosita : Edificio per detenuti

Statunitense. ai detenuti era permesso un massimo di tre libri per volta oltre a 12 quaderni, una bibbia e un dizionario. ai detenuti era permesso abbonarsi...

Sottoposti al regime del carcere duro (secondo l'articolo 41-bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354) sono stati reclusi in questo carcere nel periodo compreso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

