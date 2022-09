La dea dipinta in una conchiglia da Botticelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La dea dipinta in una conchiglia da Botticelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENERE

Significato/Curiosita : La dea dipinta in una conchiglia da botticelli

(disambigua). la nascita di venere è un dipinto a tempera su tela di lino (172,5 cm × 278,50 cm) di sandro botticelli. realizzata per la villa medicea...

Spesso utilizzato in riferimento a venere; tuttavia la forma più corretta sarebbe quella, oggi poco utilizzata, di "venereo", derivata dal latino venereus... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 27 settembre 2022

